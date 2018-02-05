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    Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

    Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
    05.02.2018 - 08:21 | Son Güncelleme:

    KASTAMONU’da cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

    Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Balcı yönetimindeki 41 LG 822 plakalı minibüs, kaygan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

    Kazada, sürücü Mehmet Balcı ileEmine Şen (73), Ayşe Rümeysa Çalışkan (5), Ayşe Çalışkan, Naime Çalışkan, Miraç Öztürkel, Sabire Öztürkel, Fatma Hafize Koç, Mahmut Balcı, Emine Güngör, Hasan Akça, Reşit Akça ve Mehmet İşler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Şen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ayşe Rümeysa Çalışkan’ın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Minibüstekilerin, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Samsun’un Vezİrköprü ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları belirtildi.

    Etiketler: trafik kazası , cenaze yolunda kaza , kastamonu , son dakika
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