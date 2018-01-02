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    ‘Cenaze şoförlüğü, şiir yazmamı tetikliyor’

    İbrahim ERGÜL / DUISBURG
    02.01.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan DİTİB cenaze nakil ve defin görevlisi Burhanettin Uysal, aşk ve sevgi üzerine yazdığı 75 şiirden oluşan ‘Olmadı Be Usta Yenildik Aşka’ adlı kitabını, ASTEC Kitap ve Kültür Fuarı’nda imzaladı.

    13 yaşında şiir yazmaya başlayan, 400’e yakın şiir yazan Burhanettin Uysal, kitabı hakkında şu açıklamayı yaptı:

    “Bir süredir yazdığım şiirleri insanlarla paylaşmak istiyordum. Öneri üzerine şiirlerimin bazılarının yer aldığı ilk kitabım yayımlandı. İnşallah gelecekte başka şiir kitaplarım da olacak. Aşka yenilen ama aşktan vazgeçmeyen şiirler ilk kitabımda yer aldı. Şiirlerimi okuyanlar kendilerinden, çocukluklarından, gençliklerinden ve şimdiki yaşantılarından mutlaka bir şeyler buluyor. ASTEC Kitap ve Kültür Fuarı biz Avrupalı yazarlar için bir fırsat. Önemli bir okuyucu grubuyla fuarda buluşuyor, kitaplarımızı imzalıyoruz. Şu ana kadar okuyucularımdan çok olumlu tepkiler aldım.”

    ‘YAPTIĞIM İŞTE HEPSİNİ BULMAK MÜMKÜN’
    Kendini “Cenaze şoförü” olarak tanımlayan ve bu işi yapanların psikolojisinin pamuk ipliğine bağlı olmasına dikkati çeken Uysal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    “2003 yılından bu yana DİTİB cenaze nakil firmasında çalışıyorum. İşimi seviyorum. İnsanlara acılı günlerinde yardım ederek el uzatılıyor. İşime hem iş, hem de hizmet gözüyle bakıyorum. Görevimi yaparken duygulandığımda gizli, gizli ağlarım. Bu mesleği yapan bizler insanlara en acı günlerinde el uzatırız. İşimden fırsat buldukça da şiir yazıyorum. Şiirlerimi okuyanlar yaptığım işi duyunca şaşkınlıklarını dile getiriyor. Yazdığım şiirler daha çok aşk üzerine. Aşkta ayrılık, hasret, acı, kavuşamamak ve sevdiğini bir daha görememek var. Yaptığım işte de aslına bakılacak olursa hepsini bulmak, görmek mümkün. Yaptığım iş şiir yazmamı tetikliyor. Sevdiğinden ayrılanları görünce aşk şiirlerine daha çok önem verir oldum. Ayrılan, kavuşamayan, kavuşamayacak olan sevgilileri görünce şiirleri yazmak harmanlamak daha kolay oluyor.”

    Etiketler: ALMANYA
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