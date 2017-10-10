Cenaze namazı Almanya'da kılındı... Gözyaşları sel oldu

Offenbach Ülkü Ocağına bağlı Dr. Sadık Ahmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cihan'ın cenazesi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken cenaze törenine Frankfurt Başkonsolosluğundan Başkonsolos Yardımcısı Özkan Durmaz, Türk Federasyonu Genel Sekreteri Fatih Oğuz, çevre dernek başkanları yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı’nın kıldırdığı cenaze namazına yaklaşık 2000 kişi katıldı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

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Gencin yakın arkadaşları "Kazım hayatının baharında gencecik cıvıl cıvıl hayat doluydu" dedi.

Offenbach Ülkü Ocağına bağlı Dr. Sadık Ahmet Camii Derneği Başkanı Latif Yıldırı ise "Çok üzgünüz hepimiz şok olduk. Büyük bir kayıp, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz öğrencimizdi. Okuyup Alman ve Türk toplumuna faydalı olacaktı. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Gözüyaşlı aile Kazım Cihan’a şu sözlerle veda etti: "Kazım’ı doğup büyüdüğü topraklardan, üzerinde doğmadığı yeterince görmediği annesi gibi sevdiği vatan toprağıyla kucaklaşması için son yolculuğuna asker selamıyla uğurluyoruz"

Kazım Cihan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilerek Kayseri’nin Develi ilçesinde toprağa verilecek.

Bu kaza’da ölen diğer Türk gençlerinden Julia Kabaca'nın (20) cenazesi Çarşamba günü Ev. Markus Kilisesinde yapılacak törenin ardından Butzbach Mezarlığında toprağa verilecek.

Julia’nın erkek kardeşi Johann Kabaca sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda "Ablamın hep hayalleri vardı. Evlenmek istiyordu beyaz gelinlik giymek istiyordu. Ablamı son yolculuğunda gelinlik giydirip beyazlar içinde veda edeceğiz. Kızımızın sol yolcuğunda, Julia’nın bu arzusunu gerçekleştirmek için törende mümkünse bayanların beyaz giyinmelerini, erkeklerin koyu pantolon ve beyaz gömlek giymelerini istiyoruz” dedi.

Paula Yalman(23) Cenazesi Bad Vilbel’de hafta sonu düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek.