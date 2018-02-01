Cenaze işleri artık tehlikeli iş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, “Talep sektörden geldi. Bu alandaki iş güvenliği sorumlulukları daha da artırılmış olarak uygulanacak” dedi.

OYBİRLİĞİYLE ALDIK

Konuyla ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandığına dikkat çeken Koç, “Eskiden mezarlık hizmetleri ve cenaze hizmetleri tek bir başlık altındaydı. Cenaze ve mezarlık hizmetleri ikiye ayrıldı ve cenazeyle ilgili işlerin tehlike durumu güncellendi” diye konuştu. Bu durumun çeşitli gerekçeleri bulunduğunu kaydeden Koç şöyle devam etti: “Afet gibi durumlarda mezarlıkların taşınması söz konusu olabiliyor. Ayrıca bazı hastalıklar nedeniyle yaşanılan kayıplarda, cenaze hizmetleri verilirken, daha dikkatli olunması gerekiyor. Bunun gibi risklerden dolayı konunun tekrar değerlendirilmesini sektör temsilcileri istedi. Sektörden gelen talebi, komisyon olarak değerlendirdik. Komisyonda bizim dışımızda Sağlık Bakanlığı, TİSK; TOBB, Türk-İş gibi konunun muhatapları var. Cenaze hizmetlerinin tehlike düzeyi artırıldı. Karar oybirliğiyle alındı.”

İŞ GÜVENLİĞİ ALACAKLAR

Tehlike düzeyinin değişmesinin fiiliyatta oluşturacağı sonuçları da anlatan Koç, “Az tehlikeli işyerlerinde işveren belli eğitimleri alarak, iş güvenliği ve sağlığı hizmetini kendisi verebiliyor. Dışarıdan hizmet alması gerekmiyor. Ancak tehlikeli sınıftaki bir işyeri için böyle bir şey mümkün olmaz. İşyeri hekimliği ve güvenliği hizmetinin, çalışan sayısına bakılmaksızın, profesyonellerden alınması gerekir. Bu hizmet alımı yöntemiyle de olabilir, doğrudan istihdamla da. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti için belirlenen asgari süreler var. Bu asgari sürelerin altında hizmet alınamıyor. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde bu süreler de artırılıyor. Ayrıca tehlikeli işyerleri için, risk değerlendirmesi, acil durum planları gibi düzenlemeler devreye giriyor. Yasal sorumluluk ve verilecek eğitimler de artırılıyor” dedi.