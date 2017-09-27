Cenaze ayıbına jet dava

Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 19 şüpheliye “İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Hakaret” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olay sırasında karşılıklı hakaret olduğu gerekçesiyle, hakaret suçu yönünde talep edilen cezadan indirim istendi.



İddianamede, şüphelilerden Barış Şimşek, Cemil Özdemir, Murat Alp, Necat Alp, Orhan Karakaya, Osman Karakaya ve Naci Karakaya’nın söylemleriyle göstericileri provoke ettikleri de belirtildi. İddianamede 10 şüpheli ve kolluk görevlileri hakkında takipsizlik kararı verildiği de kaydedildi.