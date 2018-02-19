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    Cemre ne zaman düşer? İlk Cemre nereye düştü?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:

    İlk Cemre ne zaman düşecek sorusu, havaların ısınacağı tarihi merak eden vatandaşlar tarafından uzun zamandır sorgulanan bir konuydu. Hava, su ve toprak sıralamasıyla devam eden Cemre tarihleri, 2018 yılının ilk aylarından bu yana araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ilk Cemre ne zaman düşer? İşte, hava, su ve toprak şeklinde ilerleyen Cemre tarihleri hakkında detaylı bilgiler

    Cemre ne zaman düşecek konusu, bahar aylarının gitgide yaklaşmasıyla birlikte araştırılan konu oldu. Hava sıcaklığının artış gösterip soğuk havaların geride kalacağı Cemre düşmesiyle birlikte sıcaklıklar her geçen gün biraz daha artacak. Peki, ilk Cemre ne zaman düşecek? İşte, 2018 Cemre tarihleri ve detaylı bilgiler

    İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

    İlk Cemre, inanışa göre 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

    CEMRE İSMİNİN KÖKENİ

    Gazi Üniversitesi'nden Prof.Dr. Öcal Oğuz Cemre kelimesinin kökenine dair şu bilgileri verdi: "Cemre, hakkında çok fazla rivayet olan bir kelime. Öncelikle ateş, ateş parçası, kor şeklinde Arapçadan kaynaklanan bir anlamı var. Ama onun yanında Anadolu'da 'imre', 'imere' 'zemheri' veya 'cemre' şeklinde adlandırmalar var. Bunlardan Cemre adı en yaygın olarak kullanılandır." dedi.

    KAÇ TANE CEMRE VAR?

    Birinci cemrenin 20 Şubat'ta havaya, ikinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya , üçüncü Cemre'nin 6 Mart'ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır.

    İstanbul'da son 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma , Cemre’lerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur.

    Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç Cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasılıkla, iki Cemre dikkate alındığındaysa %74 olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş.

    Etiketler: cemre , cemre tarihleri , ilk cemre ne zaman düşer , son dakika
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