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Cemil Ertem: EBRD'nin Türkiye'ye desteği artarak sürüyor

Hürriyet Haber
27.10.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, son dönemde Türk bankalarına yönelik çıkan haberlerin spekülatif olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ertem, "TL'yi güçsüz gösterip faiz artışına zorlama gayreti var" diye konuştu.

ABD'nin Türk bankalarına ceza keseceği iddialarının ardından dün de Alman bankaların kredi musluğunu kısacağı söylentileri piyasaya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Alman finans kurumlarının Türk şirketlere kredi vermeyi askıya alacağı iddialarını yalanlayarak, "Bu haberler Türkiye'ye operasyon" değerlendirmesini yaptı.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ertem, bankalara yönelik bu tür haberlerin 15 Temmuz'un devamı niteliğinde olduğunu söyleyerek, "Bu operasyonlar karşısında çok ciddi önlemlerimiz var, dolayısıyla bunlar etkili olmuyor. Türkiye ekonomisinin temelleri de sağlam, artık o temellere de ulaşamıyorlar" dedi.

Ertem, "Alman bankaları ile ilgili haberler gerçek dışı. EBRD'nin Türkiye'ye desteği artarak sürüyor, sorun yok. Alman bankalardan da bugün açıklama gelebilir. Alman bankaları haberi faiz kararı öncesi manidar. Alman banka haberi gibi haberler Türkiye'ye operasyon. Akşam kurda ufak bir yükselme oldu, geri geldi" diye konuştu.

Bu tür spekülatif haberleri yapan uluslararası ajansların kendi itibarlarını zedelediğini söyleyen Ertem, "TL'yi güçsüz gösterip faiz artışına zorlama gayreti var. Merkez Bankamızın sıkı duruşunun sürmesi gerektiği piyasaların çok güçlü beklentisi. Artık piyasalar Merkez Bankasının ne yapacağını görüyor, bu çok önemli bir kazanım" ifadelerini kullandı.

"Piyasa sürprizlerden ve beklenmedik hareketlerden hoşlanmaz, Merkez Bankasının görünür olması lazım" diyen Ertem, en şeffaf merkez bankalarından birinin TCMB olduğunu vurguladı.

Etiketler: Cemil Ertem tl açıklaması
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