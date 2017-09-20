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    Cemevinde polis kurşununa 734 bin TL tazminat

    İsmail SAYMAZ
    20.09.2017 - 23:21 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 23:21

    İçişleri Bakanlığı, Uğur Kurt’un bir yakınının cenazesi için gittiği Okmeydanı Cemevi’nde polis kurşunuyla ölmesiyle ilgili davada 734 bin 162 TL tazminata mahkûm edildi.

    Uğur Kurt, 14 Mayıs 2014’te Okmeydanı Cemevi’nde, polis Sezgin K.’nın göstericilere sıktığı kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sanık Sezgin K. hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten 12 bin 100 TL para cezası çıktı.

    Cemevinde polis kurşununa 734 bin TL tazminat
    Kurt ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası da İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme, Kurt ailesine 734 bin 162 TL maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetti.

    Kararda, Sezgin K.’nın “Eylemciyi isabet ettirmeyip olaylarla ilgisi bulunmayan Kurt’u vurduğu” ve “Tecrübesizliği nedeniyle korku ve paniğe kapıldığı” belirtildi. Kurt’un ölümünden İçişleri Bakanlığı’nın tam kusurlu olduğu ifade edildi.

    İçişleri Bakanlığı idarenin sorumlu olmayacağını savunarak karara karşı çıktı. Kurt ailesinin avukatı Aslı Kazan da tazminat miktarını düşük bularak karara itiraz etti.

    Etiketler: Uğur Kurt davası , uğur kurt , gazetehaberleri
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