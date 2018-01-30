Çember daraldı... Komutan Burseya'da

SURİYE’nin Afrin bölgesinde önceki gün teröristlerden temizlenerek Türk bayrağı dalgalandırılan stratejik önemdeki Burseya Dağı’na dün çok sayıda iş makinesi geçiş yaptı. Afrin’e yönelik operasyonda yeni bir cephe de açıldı. Afrin’in batısında kalan Cinderes ve Şeyh Hadid bölgesinde büyük ölçüde kontrol sağlanırken, kritik Raco beldesi ise 2 koldan kuşatıldı.

Zeytin Dalı harekâtını yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de dün teröristlerden arındırılan Burseya Dağı’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Korgeneral Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.

AFRİN’DEKİ İLK ÜS

Burseya Dağı’nda dün gün boyunca arama-tarama çalışmaları yapıldı. Mayın, EYP ve bubi tuzaklarından temizlenen bölgeye çıkarılan çok sayıda iş makinesi teröristlerin kullandığı hendek, tünel ve mevzileri kapattı. Burseya Dağı’nda Mehmetçik geçici üs bölgesi kurdu. Daha önce 8 ayrı noktada güvenlik bölgeleri oluşturan Mehmetçik ilk kez bir üs bölgesi de kurmuş oldu.

SIZMA GİRİŞİMİ

Burseya Dağı başta olmak üzere birçok noktada büyük kayıplar vererek sivil yerleşim yerlerine kaçan terörist grupların, gece karanlıkla birlikte TSK birliklerine sızmaya çalıştığı öğrenildi. Teröristler etkisiz hale getirilirken, sızma girişimlerine karşın ikinci güvenlik hattı oluşturularak özel timler görevlendirildi.

Burseya Dağı’nda kontrolün sağlanmasının ardından ikinci cephe de oluşturuldu. Afrin’in batısındaki Cinderes ve Şeyh Hadid bölgesinde büyük ölçüde kontrol sağlanırken, terör örgütü PYD-YPG/PKK noktaları ise yoğun ateş altına alındı. Karadan topçu atışları, havadan Türk savaş uçakları tarafından bombalanan bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Cinderes bölgesi PYD-YPG/PKK’nın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bölge konumunda.

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RACO BELDESİ KUŞATILDI

Teröristlerin uzun zamandır yığınak yaparak savunma hattı oluşturduğu Raco beldesi ise 2 koldan kuşatıldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Raco’ya doğru ilerlerken, teröristlerin kullandığı mevziler bombalandı. Afrin’e doğru ilerleyişine devam eden birliklere takviyeler de sürdü. Sınır hattı boyunca çok sayıda asker, zırhlı araç ve tank kritik bölgelere geçiş yaptı. Burada terör örgütü PKK’nın Türkiye’de eylem yapmayı planladığı yönündeki istihbarat üzerine sınır boyunca tüm yollarda güvenlik kontrolleri en üst seviyeye çıkarıldı.

KOMUTAN MORALİ

ZEYTİN Dalı harekâtı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik 915. Tepe ele geçirildi. Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik dün sabah başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD-YPG/PKK'ya karşı tüm hâkim noktalar kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınmasıyla harekâtın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekâta destek veren ÖSO güçleri, daha önce Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Raco beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740.Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyünü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti. (AA)