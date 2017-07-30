Çember: Acı İntikam fragmanında heyecan dolu anlar

Türk televizyonuna yeni bir soluk getiren Polisiye TV filmleri serisi “Çember”, beşinci filmi ile devam ediyor. Çember’in beşinci filmi Acı İntikam’da konuk oyuncu olarak Melike Yalova ve Selim Erdoğan yer alıyor. İşte, Çember: Acı İntikam fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Bir gece kulübünde işlenen çoklu cinayet, özel ekibimizi harekete geçirir. cinayetleri araştırmaya başlayan ekip, büyük bir sorunla karşılaşır. Olayın tek şahidi, kulüpte şarkıcılık yapan Leyla'dır ve Leyla kördür. Leyla'nın verdiği sınırlı ipuçlarıyla şüpheliler sorgulansa da müspet bir sonuç alınamaz. Ancak cinayetler araştırılırken şok edici başka bir vaka çıkar karşılarına. Aynı gece kulübünde gerçekleşen bir dizi taciz ve tecavüz... Kör şarkıcı Leyla ve sevgilisi tüm bu olayların merkezindedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Beş yaşındaki Peri Anaokulunda kaçırılır. Peri’nin dedesi Refik bey, eski emniyet amiri olduğu için bağlantılarını kullanarak torununun bulunması için Barış’ın önderliğindeki Özel ekibi devreye sokturur. Ekibimiz bu sefer bir cinayetin değil kayıp ve hasta bir kızın peşindedir. Zamanları kısıtlıdır. Eldeki deliler bir süre sonra ekibimizi şaşkına çevirecek gerçeklerle yüzleştirir. Tüm kanıtlar tek bir kişiyi gösterirken yeni bilgilerle bir anda her şey başa döner.