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    Cemaat-ul Ahrar örgütü elebaşı Horasani'nin öldürüldüğü iddiası

    İSLAMABAD (AA)
    19.10.2017 - 20:52 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Afganistan'a bağlı Paktia bölgesinde hafta başında düzenlediği İHA'lı saldırıda ağır yaralanan Cemaat-ul Ahrar örgütü elebaşı Horasani'nin öldüğü iddia edildi.

    Cemaat-ul Ahrar örgütü kaynaklarından yapılan açıklamada, Pakistan-Afganistan sınırı yakınındaki Paktia bölgesinde düzenlenen İHA'lı saldırıda, "Abdul Vali" olarak da bilinen Horasani'nin ağır yara aldığı ve daha sonra bilinmeyen bir bölgeye götürüldüğü belirtildi. 

    Açıklamada, Horasani'nin bugün öldüğü ileri sürüldü. 

    - Örgütün üstlendiği saldırılar 

    Cemaat-ul Ahrar, 2014 yılında Pakistan Talibanı'ndan (TTP) ayrılarak kurulmuştu. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Mohmand kabile bölgesinin, örgütün ana üssü olduğu belirtiliyor. 

    Grubun eski sözcüsü Ehsanullah Ehsan, 2 Kasım 2014'te Lahor'da Pakistan-Hindistan sınır kapısında yapılan intihar saldırısını üstlendiklerini açıklamıştı. Saldırıda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 

    Cemaat-ul Ahrar'ın geçen şubat ayında düzenlediği terör saldırılarında ise 130 kişi hayatını kaybetmişti. 

    Pakistan'ın Lahor kentinde 2016'da Paskalya Bayramı sırasında yaşanan ve 60 kişinin ölümüne yol açan saldırı da aynı örgüt tarafından üstlenilmişti. 

    ABD, Cemaat-ul Ahrar'ı geçen ağustos ayında terör listesine almıştı. 

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