Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar 'Ölümlü Dünya'da hemfikir!

26 Ocak'ta vizyona giren Ölümlü Dünya adlı sinema filmi birçok ünlü gibi Cem Yılmaz ve Şahan Gökbahar'ı da etkisi altına aldı.Vizyonda olan Arif v 216 ile yüksek bir gişe yakalayan Cem Yılmaz'ın ardından 9 Şubat'ta Kayhan adlı yeni filmiyle beyazperdede olacak Şahan Gökbakar'ın da Ölümlü Dünya filmini övmesi dikkatleri çekti. İki ismin ilk kez aynı konuda hemfikir olması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği, sıradan bir ailenin komedi ve aksiyon dolu sıradışı hikayesini konu alan Ölümlü Dünya'da Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür gibi isimler rol alıyor.