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    Cem Vakfı’ndan müfredat önerileri: Selefilik ve cihat çıksın

    Gülseven ÖZKAN
    01 Ağustos 2017 - 22:25Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 22:26

    CEM Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın askıya çıkardığı zorunlu din dersleriyle ilgili hazırladığı öneri ve görüş raporunu Bakan İsmet Yılmaz’a sundu. Vakfın temel talepleri arasında taslaktaki ‘cihat’ ve ‘selefilik’ kavramlarının düzenlemeden çıkarılması yer aldı, Atatürk ve laikliğin müfredatta bulunması gerektiği vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) askıya çıkardığı ilköğretim (4 - 8. sınıf) ve ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat taslağı için görüş alma süresi 31 Temmuz’da sona ermişti.

    Cem Vakfı’nın 27 Temmuz’da Bakanlığa ilettiği öneriler özetle şöyle:

    ATATÜRK VE LAİKLİK

    Her sınıf düzeyinde Atatürk ve laiklikle ilgili bir ünite olmalı ve bu ünitelerde öğrencilere Atatürk’ü sevdirecek konular, anekdotlar anlatılmalı. Öğrenciler Atatürk sevgisini Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeninden öğrenmeli.

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi laiklik ilkesini güçlendirici bir içeriğe sahip olmalı.

    ’Cihad’ ve ‘selefilik’ gibi kavramlar müfredattan çıkarılmalı. Bu iki kavram istismara ve tekfirciliğe yol açabilir. Ayrıca bu kavramlar radikal dini grupların propaganda zemini kazanmasına sebep olabilir.

    Aleviliğe bir kültür, düşünce, gelenek olarak değil inanç olarak yer verilmeli.

    ‘Bektaşilik’ ve ‘Nusayrilik’ gibi kavramlar Aleviliğin içinde işlenmeli.

    Alevi ritüelleri ‘ibadet’, ‘cemevi’ de ibadethane olarak ifade edilmeli.

    ‘Muharrem Orucu’ Alevi inancında farz görülüyor. Bunun nafile ibadet biçiminde tanımlanması Aleviliğe uygun değil.

    İlköğretim ve ortaöğretim programında Alevilik ayrı bir ünite içerisinde yer almalı.

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Peygamberimizin hayatı derslerinin müfredat yazımı aşamasında Cem Vakfı’nın belirlediği kişiler komisyonda olmalı.

    Cem Vakfı’ndan müfredat önerileri: Selefilik ve cihat çıksın

    Erdoğan Döner - Eşref Doğan Dede - İsmet Yılmaz * Hıdır Akbayır - Mehmet Dönmez

    ALEVİ ENSTİTÜSÜ ÖNERİSİ

    CEM Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Genel Müdürü Hıdır Akbayır, Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan Dede ve İnönü Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Dönmez 27 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede müfredattaki önerilerin yanı sıra İnönü Üniversitesi bünyesinde bir Alevi Enstitüsü’nün açılmasıyla ilgili Doç. Dr. Mehmet Dönmez’in hazırladığı dosyanın sunulduğu, Kocaeli’nde Hazine’ye ait 12 dönümlük bir arazinin vakfa tahsis edilmesi için gerekli bürokratik işlemlerin de gündeme geldiği öğrenildi.

    Yeni müfredatta evrim yokYeni müfredatta evrim yok

    Etiketler: gazetehaberleri , alevilik , müfredat
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