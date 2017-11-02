Cem Korkmaz kimdir? Cem Korkmaz filmleri hangileridir?

Cem Korkmaz, 1987 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini doğup büyüdüğü şehir olan Bursa'da tamamlayan Korkmaz, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuğunu dahil olduğu AROG, Recep İvedik 4, Diğer Yarım, Kiraz Mevsimi ve Kocan Kadar Konuş gibi projelerle destekleyen Cem Korkmaz, asıl çıkışını ise bir youtube kanalındaki videolarıyla gerçekleştirmiştir. Cem Korkmaz'ın oyuncu olan babası Muhittin Korkmaz, GORA filmindeki 'Bir cisim yaklaşıyor' repliğiyle tanınmaktadır.
17 Ekim 1953'de Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. G.O.R.A.’da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır
Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı.[1] Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.
G.O.R.A.’nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.
1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır.
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