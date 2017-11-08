Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Çelişki biz ile ben olma arasında

    Çelişki biz ile ben olma arasında

    Kazım DOĞAN / FRANKFURT
    08.11.2017 - 09:39 | Son Güncelleme:

    ‘Çelişki’ adlı romanı dört ayda beşinci baskıya ulaşan gazeteci Barış İnce, Almanya’da okurlarıyla buluştu. Berlin, Frankfurt ve Münih’te düzenlenen okuma etkinliklerinde ‘Çelişki’yi anlattı

    FRANKFURT Türk Halkevi’nde düzenlenen edebiyat akşamında konuşan Barış İnce, hem iyi bildiği hem de o günümüzdeki değişimin başlangıcı olduğunu düşündüğü için romanında 1990’lı yılları işlediğini söyledi. Hayatını yaklaşık 12 yıldır yazarak kazanmaya çalıştığını belirten İnce, 90’lı yıllardaki değişimi ve romanını anlattı:
    “İlk başta mesleğime, klasik bir ekonomi muhabiri olarak giriş yaptım. O dönemlerde çeşitli dergilere edebi yazılar yazıyordum. Daha sonra 2007 yılında hissiyatıma, dünya görüşüme uygun olacağını düşünerek gazeteme girdim. On yıldır da orada çalışıyorum.”
    “(Romandaki) ana karakter 90’lı yıllarda yaşadığı bir haftayı, belki bir ayı o kısmı hatırlamıyor. O süreci anıyor, hatıra geçidi yapıyor. 90’lı yıllar, bugünkü değişimin başlangıcı olduğunu düşündüğüm zaman dilimi. İyi bildiğim, çocukluğum geçtiği için kolay bulduğum bir metot oldu. O dönem, politikayla ilgilenmeyenlerin de ‘Nasıl da değişiyordu’ diyebileceği bir zaman dilimi.”

    Çelişki biz ile ben olma arasında

    ‘BİZ İLE BEN OLMA’
    “90’lı yılların sonunda reel sosyalizme inancın tartışılır bir hale geldiği zamanda, bizler ısrarla emek ve özgürlük mücadelesinin önemini anlatmaya çalışıyorduk. Bize özellikle 80 sonrasından itibaren ısrarla birey olma salık veriliyordu. Yoksulluğun pençesindeki bir insanın, sokakta cam silen bir çocuğun ben olmaya ihtiyacı yok. Biz olma ihtiyacını örgütlü yapıları yıkarak ya da parçalayarak elimizden almaya çalıştılar. Dilimizde değişiklik yaşadık. Çok daha net anlattığımız konularda daha karmaşık cümleler kurmaya başladık. 17 yaşındaki karakter, kafasında kaçaklık diye bir yol bulup onun peşinden gitmeye başlıyor. Biz ile ben olma arasında çelişki yaşıyor. Kendi hayatını mı birlikte değişim mi yaşayacak konusunu işlerken pek çok çelişkiye de parmak basmak istedim.”

     

    Etiketler: ROMAN , FRANKFURT
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri