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    Çelik jantlardan eroin çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    27.01.2018 - 15:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda bir otomobilin çelik jantlarının içerisine zulalanmış 21 kilo eroin ele geçti. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

    Çelik jantlardan eroin çıktıİstanbul Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Altın Hilal’ adı verilen Afganistan'dan İran'a buradan da Van'a getirilen yüklü miktarda eroinin Avrupa'ya sevk edilmek üzere İstanbul'a getirileceği yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatıldı. Van'dan gelen ve uyuşturucunun gizlendiği tespit edilen otomobil TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde durduruldu. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Araç emniyete getirildi. Narkotik dedektör köpekleri aracın jantlarına tepki verdi. Jantlar söküldü. Jantlar açıldığında, jantların içine zulalanmış 21 kilo eroin ele geçti. Gözaltına alınan S.G ve M.D, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı

    Etiketler: jant , Uyuşturucu , Narkotik Polisi , son dakika
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