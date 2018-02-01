Çelik gibi Ocak

TÜRKİYE ihracatı 2018’e hızlı bir başlangıç yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yılın ilk ayı ocakta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12 milyar 198 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü ocak ayı oldu. İhracatın zirvesinde yine yüzde 10.8’lik artış ve 2.2 milyar dolarlık ihracatıyla otomotiv sektörü yerleşti. Ancak bir sektör var ki ocak ayının yıldızı başardı. Çelik sektörü ihracatını yüzde 31.7 arttırarak 1.1 milyar liraya çıkardı.

Geçen yıl Çin’in kendi iç pazarına kapanması fırsatını hiçbir ülkeye kaptırmadan hemen Çin’in boşalttığı pazarlara giren ve Uzakdoğu ülkelerine ihracatını yüzde 937 arttıran çelik sektörü bu yılın ilk ayında ise Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı Avrupa ülkelerine ihracatını ikiye katladı. Avrupa Birliği’nin de bir numaralı çelik kaynağı Çin idi. Çelikçi AB’de de boşluğu doldurdu. Geçen yıl çelik sektörü Singapur’a ihracatını yüzde 3531 artırıp 248.9 milyon dolara yükseltmişti. Bu yıl ise sektör Yunanistan’da yüzde 179, Almanya’ya yüzde 103, İngiltere’ye yüzde 58, İtalya’ya yüzde 121, İspanya’ya ise yüzde 107 ihracat arttırdı. Çelik sektörü 2018’de en hızlı artış yaşayan sektör olmayla aday.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ocak ayı ihracat verilerini Sakarya’da Toyota fabrikasında açıkladı. Büyükekşi, “12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” şeklinde konuştu. Toyota, 2017’de ABD ve AB’ye ihracatını katlamayı başarmıştı. Türkiye’nin ABD’ye ihracatını da Sakarya’nın toplam ihracatını da tek başına katlayan Toyota’nın başarısının arkasında C-HR modeli olan aracı bulunuyor.

Büyükekşi’nin açıklamasına göre dolara karşı değer kazanan Euro ihracatçının yüzünü güldürüyor. Büyükekşi, “Ocak ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 842 milyon dolar oldu. Bunda özellikle Euro/dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1.20 seviyelerinde olmasını bekliyoruz” dedi. Büyükekşi, şu an elektrik elektronik sektöründe yer alan hizmet ihracatçılarının da ayrı birlik kuracağını ve bunun nisan ayına yetişeceğini açıkladı.

İHRACATIN % 52.6’SI AB’YE

OCAK ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 18.3; İngiltere’ye yüzde 11.4; İtalya’ya yüzde 17; ABD’ye yüzde 20.4; İspanya’ya yüzde 30.9 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise 79.9 ile Yunanistan’da yakalandı. AB’ye ihracat yüzde 22.6 artış gösterdi. AB’nin ihracattaki payı 52.6 olarak gerçekleşti. Bunun yanında, ocak ayında, Afrika’ya ihracat yüzde 8, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 23.8, Kuzey Amerika’ya ise yüzde 26.5 arttı.

ABD’YE ZEYTİNYAĞI

TİM verilerine göre otomotivi 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, ve 1.3 milyar dolarla kimya sektörleri takip etti. Ocak ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektör ise yüzde 153 artış ile zeytin ve zeytinyağı oldu. Bunun nedeni ise zeytinyağcıların ABD’yi fethetmesi. Geçen yılın tamamında ABD’ye 67.6 milyar dolar ihracat yapan zeytinyağı sektörü bu yıl sadece ocakta 23.1 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştirmeyi başardı.