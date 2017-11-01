Çelik gibi ihracat

TÜRKİYE’nin ihracatı 12 aydır kesintisiz artışını sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ekimde de ihracat yüzde 15.6 artışla 13.5 milyar dolar oldu. TİM’in İhracat Haftası’nda Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ihracat rakamları, Türkiye’nin ihracat atılımının sürdüğünü ortaya koydu. Yıldırım’ın açıkladığı verilere göre, ekimde tam 5 sektör 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı ve böylece tüm zamanların en iyi ekim verilerine ulaşıldı. Son bir yıllık ihracat da yüzde 10.7 artışla 154 milyar 227 milyon dolara ulaşırken on aylık ihracat geçen yıla göre 11 artışla 128 milyar 659 milyon dolar oldu.

‘E-LEŞTİRME’ DÖNEMİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de, katıldığı toplantıda Yıldırım, yeni stratejik destekler vereceklerini belirterek, “5 stratejik sektörü ele almaya karar verdik bunlar itici güç olacak. Türkiye’nin beklediğimiz ihracat büyüklüğüne ve ekonomik gücüne erişmesi için ciddi araç haline gelecek. Bunu yakın zamanda açıklayacağız” dedi. Eleştirme döneminin geride kaldığını e-leştirme dönemi başladığını dile getiren Yıldırım, her şeyin başına ‘e’ koyarak yola devam edeceklerini ve 10 bin ihracatçının yıl sonuna kadar e-ticaret sitelerine üye olacağını belirtti. TİM verilerine göre ekimde en fazla ihracatı 2 milyar 632 milyon dolarla yine otomotiv yaptı, geçen yıla göre artış 19.1. Otomotivi 1 milyar 538 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 467 milyon dolarla kimya takip etti. İhracatta en dikkat çekici artış çelik sektöründe. Geçen yıla göre ihracatı yüzde 36.4 artıran çelik sektörü 1 milyar 33 milyon dolar ihracata imza attı. Çelik sektörü ekimde ABD pazarında yüzde 34.7 kan kaybetse de bunu diğer ülkelerle tamamlamayı bildi. Sektörün Kanada’ya ihracatı yüzde 475 arttı ve 45.7 milyon dolara, İsrail’e yüzde 112 artışla 69.3 milyon dolara, Hollanda’ya yüzde 161 artışla 56 milyon dolara ve Almanya’ya yüzde 92.7 artışla 65.3 milyar dolara yükseldi. Toplamda en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkeden Almanya’ya yüzde 11.9, İngiltere’ye yüzde 12.7, ABD’ye yüzde 31 artış kaydedildi. ABD’ye ihracat artışında otomotiv ve kimyla ihracatındaki artışlar etkili oldu. Ekimde en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 62 ile yine Rusya’ya oldu. Ekimde AB’ye ihracat yüzde 17.6 arttı, AB’nin ihracattaki payı da yüzde 50.6 oldu.

EKONOMİNİN RABİASI

BAŞBAKAN Yıldırım, ithalatın ihracattan daha hızlı artmasının onu mutsuz ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “İki açık veren ülkeyiz petrol fışkırmıyor, doğalgaz fışkırmıyor daha çok üreteceğiz daha çok insana iş sağlayacağız ve ürettiğimizi tüm dünyaya dağıtacağız, refahı arttıracağız, bunu da adil bir şekilde paylaştıracağız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Dört konu işte Rabia, ekonominin Rabiası da bu. Bunun için ne lazım, yatırım için biz dünden hazırız, teşvikse teşvik kaynaksa kaynak tüm bunlar var. İstihdam derseniz dünyada olmadığı kadar genç dinamik nüfus var, üreteceksiniz maliyetinizi düşürmeniz için gereken neyse biz o desteği veriyoruz, satmanız için ihracatçıların TİM’i de var.”

10 MADDELİK TALEP LİSTESİ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatın ekonominin amiral gemisi olduğunu belirtti. Büyükekşi, Başbakan Yıldırım’dan hayata geçmesini istedikleri 10 talebi sıraladı: “İhracatçılarımız, gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ek bedel bu kaldırılmalı. KDV reformunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği anlaşması güncellenmeli. AB ile ilişkiler güçlendirilmeli yeni fasıllar açılmalı. Büyüme modeli inovasyon temelinde yeniden tasarlanmalı. Ar-Ge ve inovasyona destek. Kur riskini kaldıracak çalışmalar hızlanmalı. Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı çalışmaları hayata geçirilmeli. Dış ticaretle uğraşan şirketler mevzuatta yeri olmamasına rağmen 700 milyon TL’ye yakın ordino parası ödeniyor buna çözüm bulunmalı. En büyük atılım eğitimde gerçekleştirilmeli.”