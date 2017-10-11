Çelik devinin skandalı sonrası özür dileyen dileyene

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Japon Kobe Steel, ürünlerinin kalitesi hakkındaki verilerin sahte olduğunu itiraf ederek büyük bir skandala imza attı. Bu

itirafın ardından hisseleri çöküşe geçen Japonya’nın en büyük üçüncü çelik üreticisi, Eylül 2016 ile Ağustos 2017 arasında bazı alüminyum ve bakır ürünlerinin mukavemeti ve dayanıklılığı hakkında sahte veriler ürettiğini açıkladı.

Japon imalat sektöründe şok etkisi yapan bu açıklamaya konu olan parçalar otomobiller, uçaklar ve uzay roketlerinde kullanılıyor.

SKANDALIN SEBEBİ

Japon Nikkei gazetesi dün Kobe Steel şirketinin bir yan kuruluşunun veri sahtekarlığı yaptığının belirlendiğini duyurdu. Haberde Kobe Steel ve diğer üreticilerin ürünlerini kontrol eden Kobelco Research adlı yan kuruluşunun, yarı-iletken malzemeleri kontrolden geçirmeden müşterilere sevk ettiği bildiriliyor. Ana şirket ve yan kuruluşun sözcüleri, Kobelco hakkında soruşturma yapıldığını söylediler.





