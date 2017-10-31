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    Çelik çiftinin tıp literatürüne geçen doğumla iki çocukları oldu

    DHA
    31.10.2017 - 19:58 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Urla İlçesi’nde Ender-Sevinç Çelik çiftinin tıp literatürüne geçen doğumda iki çocukları oldu. Hamile kaldıktan bir ay sonra farklı yumurtasından yeniden döllenme yoluyla ikinci kez hamile kalan Sevinç Çelik, iki bebek dünyaya getirdi. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen olay ise dünyada 12’nci doğum olarak tıp tarihine geçti.

    Urla’nın Zeytinalanı Mahallesi’nde yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, şubat ayında doktora gittiklerinde çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Genç çift, bir ay sonra kontrole gittiklerinde ise ilginç haberle hem şok, hemde yeni bir mutluluk yaşadı.

    Yapılan kontrollerde Sevinç Çelik’in başka bir yumurtanın döllenmesi sonucuyla ikinci kez hamile kaldığı belirlendi. Aldıkları haber karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Çelik çifti, 6 Ekim’de Poyraz ve Ayaz adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.

    Çelik çiftinin tıp literatürüne geçen doğumla iki çocukları oldu

    Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldığı için mutlu olduğunu belirten Sevinç Çelik, "İlk doktora gittiğimde hamile olduğumu öğrendim. Çok mutlu olduk. Bir ay sonra kontrole gittiğimizde doktorumuz bize ikinci kez hamile olduğumu söyledi. Büyük bir şok yaşadım. Çok şaşırdık. Emin olmak için doktorumuz başka bir doktora yönlendirdi. Doktorumuz da meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Eşim de duyduğunda çok şaşırdı. Gözleri doldu. ’Nasıl bakacağız’ diye endişelendi. Ama sağlıklı bir şekilde evimize geldikleri için mutluyuz. İkisini sezaryenle aynı anda doğurdum. Büyük oğlum Poyraz 2.5, küçük oğlum Ayaz ise bir buçuk kilo olarak doğdu. Ayaz 20 gün küvözde kaldı. Çok şükür şuan yanımda. Çok mutluyuz" dedi.

    Çelik çiftinin tıp literatürüne geçen doğumla iki çocukları oldu

    Bu arada Sevinç Çelik’in farklı yumurtadan yeniden döllenme yoluyla ikinci kez hamile kalmasının Türkiye’de ilk kez, dünya tıp tarihinde ise 12’inci kez gerçekleştiği belirtildi.

    Etiketler: izmir , doğum , Doğum
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