Çelik: Alman Bakan aşırı sağdan kopya çekiyor

Çelik, Twitter’dan açıklamasında Bakan Sigmar Gabriel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına işaret ederek, “Gabriel, Türkiye hakkındaki açıklamalarının gerçekdışı olduğunu en iyi bilecek kişidir. Faşistlerin ve İslam karşıtlarının Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza düşmanlık sebeplerini biliyoruz. Alman Dışişleri bakanının ırkçı kesimlerden ‘kopya çekerek’ sadece ‘kes-yapıştır’ seviyesinde konuşması ibretliktir” dedi. Türkiye ile Türkiye’nin Cumhurbaşkanının bir bütün olduğunu ve bu konuları değerlendirmenin Gabriel’in haddine düşmediğini belirten Çelik, iç siyasetteki oy kayıplarını Türkiye’ye saldırarak telafi etmeye çalışmalarının ters tepeceğini vurguladı.

BERLİN’DEN CEVAP: İNCİTİCİ

Bakan Çelik’in açıklamalarına Almanya’dan yanıt geldi. Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Çelik’in ifadelerinin “incitici ve kabul edilemez” olduğunu savunarak, ilişkilerin karşılıklı saygı esasına dayanması gerektiğini söyledi.