Celal Kılıçdaroğlu: Beni 'ev, araba, para vereceğiz' diyerek kandırdılar

Avukat Fidel Okan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu adına açılan Twitter hesabının Celal Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmadığının ortaya çıkmasının ardından, yeni bir video yayınladı.

Avukat Fidel Okan’ın Twitter hesabından paylaştığı videoda Celal Kılıçdaroğlu, iki kişinin kendisini Didim Belediyesi’nin olduğu bir çorbacı dükkanına götürüp burada kendisine ev, araba ve para gibi şeyler vermeyi vaad ederek CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın iptal ettiği inşaat ruhsatını vermesi için aracı olmasını istediğini belirtti.

Celal Kılıçdaroğlu, Ahmet Deniz Atabay’ın ruhsatı vermeyi reddettiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu son olarak kendisine vaadlere bulunan kişiler hakkında da, “Beni ev, araba, para vereceğiz diyerek kandırdılar sonra yan çizdiler” dedi.

Fidel Okan Twitter hesabından açıklama yaparak şunları yazdı:

- Celal Kılıçdaroğlu adına açılan Twitter hesabıyla neden bu kadar yakından ilgilendiğimi merak edenlere önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu hesabın ana hedefine koyduğu iki isim vardı. Biri Kemal Kılıçdaroğlu diğeri ise bendim.

- Celal Kılıçdaroğlu hesabını kullanan diğer ana hesabın ise bir Belediye Başkanıyla doğrudan bağlantısını ortaya çıkararak savcılığa verdik.

- Celal Kılıçdaroğlu hesabının maskesini düşürmek için Celal Kılıçdaroğlu’nu savcının karşısına çıkarmamız gerekiyordu.

- Bu amaçla bana hakaret ve küfür içerikli attığı her bir Twiti ayrı ayrı dava konusu haline getirdik. Çünkü onun atmadığını biliyordum.

- Neticede ifadesi alınırken atılan twitleri ilk kez orada gören Celal Kılıçdaroğlu ceza almamak için doğruyu söylemek zorunda kaldı.

- Aksi halde hem ceza alacaktı hem de büyük tazminatlar ödemek zorunda kalacaktı. Ancak dikkat edilirse bu hesap Twitter tarafından onaylıydı.

- Şimdi elimize geçen itiraf videolarında Celal Kılıçdaroğlu’nu kullananların onun telefonuna el koyduklarını da öğrenmiş olduk.

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