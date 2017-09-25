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    ‘Celal Çelik delilsiz gözaltında’

    ANKARA
    25.09.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 21:01

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, 10 gündür hâkim karşısına çıkarılmamasına tepki gösterdi.

    Tezcan, “Savcılığın elinde delil olup şüpheliyi gözaltına alması gerekirken, gözaltına alındıktan sonra içeride tutabilmek için delil arayışında olduğu görülüyor” dedi. Tezcan şunları söyledi: “Normal gözaltı süresi uyarınca, geçtiğimiz cuma günü hâkim önüne çıkarılması gerekirken, süre uzatıldı. Bu savcılığın elinde hiçbir ciddi delil, belge olmadan Celal Çelik’in gözaltında tutulduğunun kanıtıdır. Savcılığın elinde delil olup şüpheliyi gözaltına alması gerekirken, gözaltına alındıktan sonra içeride tutabilmek için delil arayışında olduğu görülüyor. Bu başlı başına soruşturmanın ciddiyetsiz olduğunu gösteriyor. Bu bir gözdağı operasyonudur. Ortada hukuk dışı her şey var, hukuka uygun hiçbir şey yok. Çelik’in derhal serbest bırakılmasını ya da hâkim önüne çıkarılmasını bekliyoruz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , bülent tezcan
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