Celal Adan kimdir? MHP’nin Meclis Başkanı adayı oldu

CHP’den sonra MHP’nin de meclis başkan adayı belli oldu. MHP, Meclis Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı aday gösterme kararı aldı. MHP’nin Meclis Başkanı adayı olan Celal Adan’ın hayatı, yaşı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Celal Adan kimdir?

MHP’nin Meclis Başkanı adayı Celal Adan, 10 Eylül 1951'de Ağrı Tutak'ta doğdu. Baba adı Temur, anne adı Fatma'dır. Orman Yüksek Mühendisi; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi. 21 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Celal Adan, Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Komisyonu ve Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Adan, evli ve 2 çocuk babasıdır.