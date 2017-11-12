Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Celal Adan kimdir? MHP’nin Meclis Başkanı adayı oldu

    Celal Adan kimdir? MHP’nin Meclis Başkanı adayı oldu

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 15:41 | Son Güncelleme:

    Celal Adan, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adaylığı ile gündeme geldi. MHP, Meclis Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı aday gösterme kararı aldı. Peki MHP’nin Meclis Başkanı adayı Celal Adan kimdir?

    CHP’den sonra MHP’nin de meclis başkan adayı belli oldu. MHP, Meclis Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı aday gösterme kararı aldı. MHP’nin Meclis Başkanı adayı olan Celal Adan’ın hayatı, yaşı ve kariyeri merak konusu oldu.  Peki Celal Adan kimdir?

    MHP’nin Meclis Başkanı adayı Celal Adan, 10 Eylül 1951'de Ağrı Tutak'ta doğdu. Baba adı Temur, anne adı Fatma'dır. Orman Yüksek Mühendisi; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi. 21 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Celal Adan, Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Komisyonu ve Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Adan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri