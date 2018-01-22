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    Çekya’da yangın: 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    AA
    22.01.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Çekya’nın başkenti Prag’da bir otelde meydana gelen yangında 2’si turist 4 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı.

    ÇEKYA Devlet Radyosu’nun aktardığı habere göre, başkent Prag’ın 2. bölgesindeki bir hotelde meydana gelen yangında, biri Alman diğeri Güney Kore uyruklu iki kişinin yaşamını yitirdiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin de bugün hayatını kaybettiği belirtildi.
    Polisin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ağır yaralı 7 kişinin çeşitli hastanelere sevk edildiği, yaralılar arasında bir Türk’ün yanı sıra Fransa ve Hollanda vatandaşlarının da bulunduğu ifade edildi.
    Hotelde bulunan 34 kişinin sağlık kontrolünden geçirilerek güvenli bir yere taşındığı vurgulanan açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre, 4’üncü katta bulunan klimadan çıkmış olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

    Etiketler: yangın , avrupadan haberler , Turist
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