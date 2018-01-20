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    Çekya Başbakanı’nın dokunulmazlığı kalktı

    Hürriyet Haber
    20.01.2018 - 23:02 | Son Güncelleme:

    Çekya Parlamentosu, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan ülkenin Başbakanı Andrej Babis’in dokunulmazlığını kaldırdı.

    Dokunulmazlığın kalkması için 111 vekil oy kullanırken, 69 vekil dokunulmazlığın sürmesinden yana oy attı. Başbakan Babis de kendi dokunulmazlığının kalkması için oy verdi. Babis’e yöneltilen suçlama, 2007 yılında sahip olduğu bir çiftliğin AB yardımından yararlanması için önce kendi grubundan ayırdığı, yardımı aldıktan sonra yeniden kendi grubunun bünyesine dahil ettiğiydi. Normal şartlarda Babis’in çiftliği, AB’nin küçük işletmelere yönelik hazırladığı yardımdan faydalanamazdı. Babis ise hakkındaki iddiaları reddediyor ve bunun siyasi temelli bir suçlama olduğunu savunuyor. Babis siyasete 2011 yılında girmişti.

    Etiketler: Andrej Babis , Çekya , gazetehaberleri
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