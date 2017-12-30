Çekmeköy Kışlası rezidans oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp, İstanbul İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılan imar planı değişikliğiyle, İstanbul Çekmeköy’deki 187 dönümlük askeri alan imara açıldı. Alan MSB ile TOKİ arasında imzalanan ‘Askeri Hastaneler’ protokolü doğrultusunda 28 Nisan 2015’te TOKİ’ye devredilmişti.

Alanda bina yüksekliği zeminle birlikte en çok 6 kat olacak. Konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri, kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, ticaret, ofis, büro, lokanta, gazino, çarşı, çok katlı mağazalar, banka, finans kurumları, özel eğitim ve özel sağlık tesis alanları yapılabilecek.

CHP’DEN ELEŞTİRİ

Kararı eleştiren CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde boşaltılan askeri alanlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile yapılan protokol kapsamında, kalekol, hastane ve lojman karşılığı, TOKİ’ye devredilip, imar hakkı alacak. Askeri alanlar TOKİ’ye devredilip imara açılmazsa, devlet Güneydoğu’da hastane, kalekol ve lojman yapamaz mı? 15 Temmuz’dan sonra büyük kentlerde boşalan askeri alanların tamamı, bu gerekçeyle imara açılabilir.”