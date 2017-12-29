Çekmeköy Kışlası rezidans oluyor

1970’li yıllarda kurulan Çekmeköy Kışlası’nı da içine alan ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli iken, MSB ile TOKİ arasında imzalanan “Askeri Hastaneler” protokolü doğrultusunda 28 Nisan 2015 tarihinde TOKİ’ye devredilen Çekmeköy’deki alanın yakın çevresinde Taşdelen, Göngören ve Sultançiftliği mahalleleri bulunuyor. Ömerli Barajı İçme Suyu Havzası, uzun mesafeli koruma kuşağında kalan bu mahalle sınırları içerisindeki yerleşme alanları, 15 Haziran 2009 tarihinde İBB Meclisi’nce onaylanan ve İstanbul’un “İmar Anayasası” kabul edilen 100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda, “Havza İçi rehabilite Edilecek Alan” fonksiyonunda kalıyor. Bu mahallelere komşu planlama alanı ise “Askeri Alan ve Askeri Güvenlik Bölgesi”, kısmen de “Havza İçi Rehabilite Edilecek Alan”da kalıyordu.



GÜNEYDOĞU’YA HASTANE, LOJMAN VE KARAKOL YAPILSIN DİYE



Yerleşim alanı ile doğrudan etkileşimi olan bir konumda bulunmasından dolayı, özellikle 2000’li yıllardan itibaren askeri amaçlarla kullanılmayan planlama alanının kullanımı amacı sonlanmış, MSB’nin hastane, lojman ve kalekol gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla TOKİ’ye devredildi. Bakanlık tarafından itirazlar için önceki gün askıya çıkarılan planın amacı, öncelikle eksik olan eğitim, yeşil alan gibi sosyal ve teknik altyapı ihtiyacının karşılanması. Akabinde ise, kalan alanın koruma kullanma dengesi gözetilerek, mevcut yerleşim alanı ile bütünleşmesini sağlayacak, her türlü afete karşı dayanıklı, kentsel yaşam standardı yüksek mekanlar oluşturmak.



YÜZDE 43’Ü TİCARET VE KONUT ALANI



Askeri alanın yüzde 79 bin 554 metrekaresi ticaret ve konut alanı, 63 bin 672 metrekaresi park alanı, 15 bin 736 metrekaresi eğitim tesis alanı, 15 bin 445 metrekaresi yol, 4 bin 315 metrekaresi sağlık tesis alanı, 3 bin 887 metrekaresi sosyal ve kültürel tesis alanı, 3 bin 106 metrekaresi cami alanı, 2 bin 35 metrekaresi de teknik altyapı alanı olarak planlandı. Rapora göre, planlama alanında kişi başı inşaat alanı 35 metrekare olacağı kabul edilip, bölgede bin 875 kişinin yaşayacağı öngörüldü.



6 KATI GEÇMEYECEK



Bina yüksekliği zeminle birlikte en çok 6 kat olacak. Kat yükseklikleri konutta en yüksek 3,5 metre, ticari kullanımlarda en yüksek 4,5 metre, asma katlı ticari birimler tasarlanması durumunda en yüksek 6,5 metreyi geçmeyecek.



Söz konusu alanda, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri, kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, ticaret, ofis, büro, lokanta, gazino, çarşı, çok katlı mağazalar, banka, finans kurumları, özel eğitim ve özel sağlık tesis alanları yapılabilecek.

CHP’Lİ SAĞ: BÜTÜN ASKERİ ALANLAR İMARA AÇILABİLİR



Kararı eleştiren CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde boşaltılan askeri alanlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile yapılan protokol kapsamında, kalekol, hastane ve lojman karşılığı, Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredilip, imar hakkı alacak. Askeri alanlar TOKİ’ye devredilip imara açılmazsa, devlet Güneydoğu’da hastane, kalekol ve lojman yapamaz mı? 15 Temmuz’dan sonra büyük kentlerde boşalan askeri alanların tamamı, bu gerekçe ile imara açılabilir. Peki 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı, bu askeri alanlar boşalmasaydı, Güneydoğu’da askerlerimizin şehit olmasını önleyen yüksek güvenlikli kalekollar yapılamayacak mıydı?”



İSTANBUL’UN EN AZ NÜFUSA SAHİP 9’UNCU İLÇESİ



Çekmeköy, 2016 yılı nüfus sayımına göre 239 bin 611 kişilik nüfusu ile İstanbul’un en az nüfusa sahip 9’uncu ilçesi. İstanbul Deprem Haritası’nda ise kısmen Birinci Derece, kısmen de İkinci Derece deprem bölgesinde. Planlanan alan, 19 Ekim 1995 tarihli Sultançiftliği Nazım İmar Planı’nda “Toplu Konut Alanı”, 17 Ekim 2008 tarihli Taşdelen Uygulama İmar Planı’nda ise “Askeri Alan” olarak görülüyordu. 12 Mayıs 2017 tarihinde onaylanan Çekmeköy İmar Planı’nda ise Tarım alanı olarak planlanmıştı. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Plan Değişikliğini İnceleme Komisyonu’nun görüşü, hazırlanan imar planı tekliflerinin ulaşım talebini artıracağına yönünde.

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