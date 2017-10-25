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Çekirdek enflasyon için komite kuruldu

Nuray BABACAN / ANKARA
25.10.2017 - 23:02 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Binali Yıldırım başkanlığında iki gün önce yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ekonomik gelişmeler, yeni riskler ve risklere karşı alınacak önlemler görüşüldü. Toplantıda, çekirdek enflasyonu yükselten unsurlara karşı nasıl bir adım atılması gerektiği ele alındı.

Gıda enflasyonunu önlemek için daha önce kurulan komitenin bir benzeri çekirdek enflasyon için kurulacak. İlgili kurumların katılımıyla kurulacak, bu komite ürün bazlı çalışacak. Enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmına çekirdek enflasyon deniliyor, Türkiye İstatistik Kurumu, bazı ürünleri etkilerinden arındırılmış olarak bir çok çekirdek enflasyon verisi hesaplıyor. Komiteyle ürün ürün değerlendirme yapılarak çekirdek enflasyonu neyin yükselttiği belirlenecek. Toplantıda, enflasyonun orta vadede yüzde 5’e düşürülmesini hedefine ulaşmak için, gıda enflasyonundaki yüksek seviye ve aşırı oynaklığın yarattığı sorunların çözülmesi gerektiği dile getirildi. Bu sorunu çözmek için Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi kararlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, üretimden son tüketiciye kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek.

Etiketler: EKK , Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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