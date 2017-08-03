Çekimler başladı

Selçuk Aydemir’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğuna oturduğu film için Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin yanı sıra Saadet Işıl Aksoy, Bihter Dinçel, Cengiz Bozkurt ve Günay Karacaoğlu da kamera karşısına geçti.

Filmde Kural, zengin bir müteahhidin oğlu Ferhat’ı, Cemcir ise Ferhat’ın holdingine CFO yaptığı çocukluk arkadaşı Gökhan’ı canlandıracak. Ferhat, gönlünü genç emniyet mensubu Elif’e kaptıracak. Elif rolüne ise Türkiye’nin ilk kadın ilçe emniyet müdürü olan İnci Aksoy’un kızı Saadet Işıl Aksoy hayat verecek. “Ailecek Şaşkınız”ın 2018 yılında vizyona girmesi planlanıyor.