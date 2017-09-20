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    Çekilişte 500 bin TL’lik otomobil kazandı… Almak için kredi çekecek

    Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)
    20.09.2017 - 16:21 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 16:45

    ORDU’da yaşayan ve bisiklet tamirciliği yapan üniversite mezunu Engin Yiğenoğlu’na bir dondurma firmasının çekilişinde 500 binlira değerinde lüks otomobil çıktı. Talihli vatandaş otomobilin vergisini ödeyebilmek için yakınları aracılığı ile bankadan kredi çekeceğini söyledi.

    Türkiye’de bir dondurma firması tarafından iki kişiye verilecek olan lüks otomobillerden birinin sahibi, yapılan çekiliş sonucuna göreÜnye’de yaşayan Engin Yiğenoğluoldu. Açık Öğretim Fakültesi’nden 4 yıllık İktisat Bölümü mezunu olan ve iş bulamadığı için ağabeyine ait bisiklet satışı ve tamiri yapılan işyerinde çalışan Yiğenoğlu, yaklaşık 500 binlira değerindeki otomobili kazandığını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Yediği dondurmanın çubuğunda yazan şifreyi internet üzerinden kampanya sayfasına yazarak çekilişe katıldığını belirten Yiğenoğlu, "3 yıldır bu kampanyaya katılıyordum. Bu yıl da şansımı denedim. Kampanya sonucu 16 Eylül’de açıklandığında çok şaşırdım" dedi.

    Kendisinden istenen belgeleri toplayıp firmaya gönderdiğini belirten Yiğenoğlu, "Firmadan gelecek haberi bekliyorum. Benim öğrendiğim bilgi otomobilin değeri yüksek olduğu için yüksek miktarda da bir vergisi var. Bunu karşılayacak durumum yok. Yakınlarım kanalıyla bankadan kredi alıp bu parayı ödemeyi planlıyoruz. Otomobili aldığımda ise değeri miktarında satmak istiyorum. Değeri verilmezse kendim alacağım" diye konuştu.

    Etiketler: Otomobil , çekiliş , Kredi
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