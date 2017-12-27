Çekiçli bıçaklı vahşet

Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, Mehmet B.’yi kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde aynı mahalledeki Canan Sokak’ta bulunan bir evin adresini verdi. Adrese giden ekipler, dört katlı binanın en üst katında dört kişinin kaldığı daireye girince Metin Kaymaz (44) ve kardeşi Barış Kaymaz’ı (41) bıçak ve çekiçle öldürülmüş halde buldu.



Mehmet B.'nin gece Metin Kaymaz'ı boğazını bıçakla keserek, Barış Kaymaz'ı ise başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi. Mehmet B. polis merkezinden çıkışta ‘Pişmanım’ dedi.