Çekici üstündeki cipin bagajında 42 kilo!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği ve ardından Avrupa ülkelerine gönderileceği bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmada 61 yaşındaki M.A.’nın yüklü miktardaki eroini, arızalı görüntüsü verdiği, çekici üzerindeki yabancı ülke plakalı bir ciple İzmir’e getirdiği tespit edildi. Takibe alınan araç kısa süre sonra durduruldu.

Cipte narkotik operasyonları için eğitilen ’Julien’ adlı köpekle yapılan aramada, aracın bagaj kısmına gizlenen 42 kilo eroin bulundu. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla, artarak devam etmektedir" denildi.



