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    Çekemeyen patlasın

    Umut ERDEM/ANTALYA
    11.02.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, acaba barajın yüzde 50 artı bire çıktığını ne zaman idrak edecekler? Bunlar eski Mısır’da yaşasalar Hazreti Musa’ya karşı Firavun’la birleşirlerdi. Bunlar Kerbela’da olsalar Yezid’in yanında saf tutarlardı. MHP güçleniyor, kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın diyorum” dedi. İl ve ilçe başkanlarını Antalya’da toplayan Bahçeli, toplantının açılışında özetle şunları söyledi:

    BOZGUNA UĞRATTIK
    “Oyunları bozduk, oyuncuları bozguna uğrattık. ‘Üç hilal’, okyanus ötesinin eline düşemezdi, çok şükür düşmedi. ‘Üç hilal’ kurultay bezirgânlarının kontrolüne giremezdi, çok şükür girmedi. Bu davaya ihanet etmişleri, mahkeme kapılarında, korsan kurultay salonlarında her kepazeliğin başını çekmişleri dünya durdukça affetmemiz söz konusu olmayacaktır.

    SEN NEYİ DOĞRU BULUYORSUN
    Türk askeri Afrin kırsalında Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte hainleri kovalamaktadır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afrin’in içine girilmesini doğru bulmuyormuş. Peki sen neyi doğru buluyor, neyi doğru görüyorsun Sayın Kılıçdaroğlu? ABD’li askerler YPG’li katillerle Menbiç kırsalında beraber nöbet tutuyorlar haberin var mı? ABD’nin Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı sürdürdüğü operasyonların en üst düzey sorumlusu olan bir general bozuntusu, YPG’lilere ‘kahraman’ diyor, Türkiye’ye yanlış hesap içinde diyerek parmak sallıyor, hiç duydun mu? Afrin’e girmeyin demek, PKK/PYD/YPG’yi arkalamak, kollamak, terör örgütlerine el sallamaktır. Bu tarihi gaflet, Atatürk’ün kemiklerini sızlatmak, ruhunu muazzep kılmak değil midir? Terör örgütleri bu kadar mı gözünüzü boyadı, bu kadar mı aklınızı başınızdan aldı?

    BUNLARIN NESİ TÜRK’TÜR
    Türk Tabipler Birliği diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hükmündedir. Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, aynı niyete, aynı dile sürüklenmiştir. Bunların nesi Türk’tür ki, ismi de Türk kalacaktır? Nitekim haklarında yapılacak siyasi ve hukuki tasarrufları desteklediğimizi bu vesileyle kararlılıkla belirtiyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.”

    Etiketler: MHP , Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , son dakika
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