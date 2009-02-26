Cehennem veya tahrip edilmiş doğa

Yani kutsal metinlerin tanıttığı cehennemin bir anlamı da, tahrip edilip yaşanamaz hale getirilmiş yerküre veya doğadır.

Zaten cennet de yeşillikler, sularla dolu toprak parçası demektir. İşte o cennete layık olmasını bilmeyen insanoğlu, bu son tasvirdeki cehenneme yuvarlanacaktır.

Ne ilginçtir ki, kıyametten söz eden bir ayet, bu müthiş olayı ‘yeryüzünün bir başka yeryüzüne dönüştürülmesi’ olarak tanıtmaktadır. (İbrahim, 48) Ardından gelen ayetlerde ise cehennemi hak edenlerin karşılaşacakları âkıbet anlatılmaktadır.

İnsanlığın hesabı görüldükten ve iyilerle kötüler ayrıldıktan sonra neler olacağını gösteren ayetler de ibret vericidir. Bu ayetlere göre, iyiler cennete sevk edilecek ve şu duayı yapacaklar:

“Hamdolsun o Allah’a ki, bize vaadini yerine getirdi; bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte, cennetten istediğimiz yerde konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne güzelmiş!” (Zümer, 74)

Bu ayet, cennetin, ‘bir başka şekle dönüştürülen yeryüzü’nde kurulacağını ve cennete gitmenin de esasında Allah’ın lütfettiği bir, ‘yeryüzüne mirasçılık’ olduğunu gösterir gibi durmaktadır.

Dengeleri bozmanın cezasının cehennem olduğu, Kur’an’ın ısrarla öne çıkardığı söylemlerden biridir.

Cehennem, doğal dengeleri bozan azmışların tıkılacakları mekân veya zemindir.

Nedir cehennem?

Cehennem cennetin tam karşıtıdır.

Cennet; bol yeşillik, serin sular, doğal gıdalar; cehennem ise bunların tam tersidir. Yani kavruk topraklar, dondurucu veya yakıcı sıcaklar, yiyenlerin bağırsaklarını parçalayan iğrenç, yozlaşmış, zehirli gıdalar yurdudur cehennem.

Cehennem, cennet olarak yaratılmış bir zeminin, denge bozulmaları yüzünden dönüştüğü küresel felaketler dünyasının ta kendisidir. Bozulan dengeler dünyayı cehenneme çeviriyor.



Cehennem de, tıpkı cennet gibi iki temel anlam ifade eder:



1. Sonsuzluk (ölüm sonrası, âhiret) cezası,



2. Doğal temizlik, güzellik ve bereketini yitirmiş, kaos ve mutsuzluk getiren yaşam alanı.



Bitki örtüsünden tamamen yoksun bırakılıp kavruk bir toprağa dönüştürülen yeryüzü, kutsal metinlerdeki cehennemin ta kendisidir.

İşte o cennete layık olmasını bilmeyen insanoğlu, bu son tasvirdeki cehenneme yuvarlanacaktır.