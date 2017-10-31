Cehaletin böylesi! 2 bin yıllık mumyayı gömdüler

Geçen hafta sonu Kırgızistan başkanlık seçimleri gerçekleştirilirken, başkent Bişkek’teki Ulusal Tarih Müzesi’nde 60 yılı aşkın süredir sergilenen antik bir mumya ‘sessizce’ toprağa gömüldü.

Araştırmacıların yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu belirttiği mumya, Kırgızistan Kültür Bakanı Tugolbai Kazakov’un talimatıyla defnedildi. Bakan, merkezden uzak bir köyde küçücük bir törenle gömülen mumya için “sadece bir ceset” yorumunda bulundu.

Bakan Kazakov mumyayla ilgili olarak, “Ne bir firavun ne de bir kraliçeydi. Ayrıca bakılacak bir tarafı da yoktu” ifadelerini kullandı. Kazakov ayrıca Kırgızistan’ın mumyayı korumak için yeterli altyapıya sahip olmadığını belirtti.

Ancak bu karar, Kazakov’un başını büyük bir belaya soktu. Bir grup Kırgız bilim insanı, Kazakov’u ‘vandallıkla’ suçlayarak, mezar kazılıp mumya müzeye geri getirilmediği takdirde kendisine karşı dava açacaklarını belirtti. Kırgız arkeolog Oroz Soltobaev, kararı “bilimi sırtından bıçaklamak” olarak niteledi.



Karara imza atan Kırgızistan Kültür Bakanı Tugolbai Kazakov

Seçimle birlikte görevden ayrılan Kırgızistan Eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, kararın bir hata olduğunu belirtti ancak mezarın tekrardan kazılmaması gerektiğini de belirtti. Kültür Bakanı Kazakov ise “Beni vurup öldürseler de kararımın arkasındayım” dedi. Kazakov, 60 yıldır mumya üzerinde herhangi bir bilimsel araştırma yapmayan bilim insanlarını da suçlayarak, “Olay mumya değil, benim görevden uzaklaşmam. Artık yoruldum. İsterseniz gidin mumyayı çıkarın” şeklinde konuştu.

Kazakov, İslam öncesi döneme ait olduğu gerekçesiyle, mumya için geleneksel bir cenaze töreni düzenlenmediğini belirtmişti.

İlk olarak 1956 yılında keşfedilen mumya, Bişkek’in güneyinde Kara-Bulak köyüne gömüldü. Eğreti bir ahşap kutu içine koyulan mumya, birkaç yerli tarafından toprağa verildi. Uzmanlar, bir an önce vakumlu bir bölmeye konulmadığı takdirde mumyanın çürüyeceği uyarısında bulundu.