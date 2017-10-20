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ÇED’e 3 ay sınırı tartışılıyor

Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
20.10.2017 - 22:05 | Son Güncelleme:

MADENLERLE ilgili  çevresel etki değerlendirmesinde (ÇED), kurumlardan  3 ay içinde görüş gelmezse, görüşün olumlu sayılması düzenlemesi tartışılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu,  maddenin görüşmelerinin ertelenmesine karar verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, torba tasarının dünkü görüşmelerinde Maden Kanunu’ndaki değişiklikleri ele aldı. Değişiklikler arasında ÇED işlemlerinin 3 ay içinde tamamlanması maddesi var. Verilen önergeyle, ÇED sürecinin tamamı için değil, ÇED’e temel oluşturan kurum görüşleri için 3 ay sınırının geçerli olması öngörüldü. Buna göre kurumlar 3 ay içinde görüş vermezse, görüşleri olumlu kabul edilecekti. Muhalefet vekilleri ise, düzenlemeye  tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel “Anayasaya aykırı bir düzenleme yapıyorsunuz. Bu maddeyle sorunu çözemezsiniz” derken, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan “Hayır demeyi göze alamayan bürokrat 3 ay kulağının üstüne yatacak” dedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da, “Böyle bir düzenleme olamaz” diye konuştu. AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, “3 ay yeterli değil, bu nedenle 4.5 ay olsun” itirazında bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, “Normal hukuk sistemi içinde olmaması gereken bir madde. Ama bekleyen projeler var. Bu madenleri ruhsatsız bekletemeyiz ki” diye konuştu.

UZLAŞI ARANACAK
Görüşmelerin sonunda ise, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, parti temsilcileriyle toplandı. Maddenin görüşülmesinin ertelenmesi kararı da bu toplantıda alındı. Erteleme sürecinde düzenlemeyle ilgili uzlaşı aranacağı belirtiliyor.

Etiketler: gazetehaberleri
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