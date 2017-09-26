CCleaner'a yapılan saldırı sanıldığından çok daha tehlikeli!

Geçtiğimiz günlerde CCleaner'a yapılan saldırıda ele geçirilen bir komut ve kontrol merkezinden alınan veriler üzerinde çalışan araştırmacılar saldırının güçlü teknoloji şirketlerinin bazılarını hedef aldığını belirttiler. Talos grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, Wired Tarafından açıklandı. Saldırıya dair son verilerde Microsoft, Google, Samsung, Sony, Intel ve Akamai gibi şirketlerin iç sunucularının hedef alındığı görülüyor. Gauselmann isimli bir Alman şirketi, İngiltere ve Singapur’da bulunan iki Telekom şirketi de saldırının hedefi olduğu açıklandı. Saldırıya uğrayan şirketlerin sunucularına sızılıp sızılmadığı henüz bilinmiyor.

Bu listenin daha çok geniş olabileceğini belirten araştırmacılar, ilk etapta saldırıda 2.2 milyon bilgisayarın saldırıdan etkilendiğini kaydetti. Önümüzdeki günlerde CCleaner saldırısına dair yeni bilgilerin ortaya çıkması durumunda daha net bir sonuç elde edilmesi bekleniyor.