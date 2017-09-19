CCleaner kullananları bekleyen tehlike

Windows kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran programlar arasında yer alan ve yıllardır popülerliğini korumaya devam eden CCleaner, işletim sisteminde yer alan gereksiz dosya ve verilerin temizlenmesini sağlıyor.

CCleaner, Londra merkezli yazılım şirketi Piriform tarafından geliştirilirken Avast, geçtiğimiz Temmuz ayında 1.3 milyar dolar karşılığında dünya çapında 130 milyon kullanıcıya sahip olan şirketi satın aldı.

Ancak, oldukça basit bir arayüze sahip olmasına rağmen etkili ve hızlı sonuçlar vererek kullanıcıların beğenisini kazanan uygulamanın son dönemde hackerların yeni hedefi haline geldiği ortaya çıktı.

Cisco Talos'da görevli olan güvenlik araştırmacıları tarafından yapılan açıklamaya göre, CCleaner'ın barındırıldığı sunuculara ulaşan hackerların, CCleaner'in 5.33.6162 ve CCleaner Cloud'un 1.07.3191 sürümlerinin kurulum dosyalarına kötü amaçlı yazılımlar yerleştirdikleri ortaya çıktı.

Avast yetkilileri yaklaşık 2.27 milyon kullanıcının bu durumdan etkilendiğini belirtirken, uygulamalar içerisinde yer alan veriler şifrelendiği için hackerların bu verilerden yararlanamayacağını ifade ediyor.

shiftdelete'in haberine göre sadece 32 bit sürümleri kapsayan bu saldırı sonrasında yetkililer, kullanıcıları CCleaner ve CCleaner Cloud'un en güncel sürümlerini yüklemeleri konusunda uyarıyor.