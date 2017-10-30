CBME Türkiye kapılarını açıyor

CBME Türkiye, 10-13 Ocak 2018 tarihlerinde, İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarın katılımcı sayısının 750’ye, ziyaretçi sayısının ise 15.000’e yükselmesi hedefleniyor.

Bölgenin kalbi olan İstanbul’da düzenlenmesi sebebiyle de geniş bir yabancı katılımcı kitlesine ulaşan CBME Türkiye, sektördeki trendlerin takip edildiği, canlı bir platform oluşturması ile tanınıyor. UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer; “Anne, bebek ve çocuk ürünleri sektörleri her geçen gün daha rekabetçi bir arenaya dönüşüyor. Ürün çeşitliliği ve kalitesi artarken kullanılan hammadde, teknoloji ve işçilik markaların rekabet gücüne doğrudan etki ediyor. Dünyanın stratejik bölgelerinde gerçekleştirilen CBME’nin küresel deneyimiyle her yıl biraz daha güçlenen CBME Türkiye ise Avrasya bölgesinde sektörel gelişim için kritik bir rol üstleniyor.” dedi.

CBME Türkiye, 2018’de bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları, araç gereç grubu, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu, anne ve hamile ürünleri, servis ve organizasyon firmaları ile birlikte bebek ve çocuk sektörüne ait ürün gruplarını tek bir çatı altında toplayacak.