Meme estetiğinde bunlara dikkat!

Memelere yumuşaklığını ve şeklini veren yağ dokusudur. Memelerin güzelliği ayrıca cildin elastikiyetine de bağlıdır. Memelerin güzel görünmesi için derinin, yağ dokusunun ve derinin işlevini tam olarak yerine getirmesi gerekir. Hamilelik, kilo alıp verme ve yaşlanma gibi sebeplerden memelerin yapısı ve şekli bozulabilir.

Memelerinin doğuştan çok küçük olduğunu düşünenler, doğuştan ya da sonradan oluşan nedenlerle tek taraflı meme gelişim bozukluğu/asimetri olanlar ve meme kanseri cerrahisi sonrası meme rekonstrüksiyonu amacıyla meme büyütme estetiğinden faydalanabilir.





DOĞAL GÖRÜNÜM SAĞLAR

Meme büyütme estetiği kişiye özel olarak planlanır. Meme büyütme estetiğinde genellikle silikon implant kullanılır. Protez, iz bırakmadan memenin doğal kıvrımlarına gizlenir. Estetik operasyonlarda amaç meme izlerinin görünmeyecek şekilde gizlenmesidir. Protez kas altı ya da kas üstüne yerleştirilebilir. Bunun için hastanın var olan meme dokusuna bakılır. Buna göre silikon implantlar açılan kesilerin içinden memelere yerleştirilir.

Memede yeterli yumuşak doku eksikliği olmaması durumunda mikro ve nano yağ enjeksiyonu tekniğinden faydalanılır. Kompozit meme estetiği denilen bu teknik ile meme büyütme estetiği çok daha doğal bir görünüme kavuşturulabilir. Kişinin kendi vücudundan alınan yağ hücreleri ile eksik olan yumuşak doku sorununun tedavisi sağlanır.

İYİLEŞME SÜRECİ OLDUKÇA HIZLIDIR

Ortalama 1 saat içinde tamamlanan ameliyattan sonraki süreçte birkaç gün boyunca hafif bir yorgunluk, hassasiyet ve ağrı hissedebilirsiniz. Ayağa kalkma süreniz de 24-48 saat arasındadır. Operasyonun ardından vereceğimiz tavsiyelere uyduğunuz sürece normal aktivitelerinize ve işinize dönebilirsiniz. İlk birkaç ay aşırı kuvvet gerektiren aktivitelerden uzak durulması gerekir.

Meme estetiğinde doğal görünüm için estetik cerrahi size her geçen daha gelişmiş teknikler sunmaya devam ediyor. Doğal görünümlü ve güzel memelere sahip olmak artık çok daha kolay. Özellikle 3D tasarım cihazlarının sağladığı ön görüntüleme imkanı sayesinde, kişinin gerçeğe en yakın görüntüleri üzerinde planlanan ameliyat, kişinin cerrahı ile birlikte ideal meme şekline karar vermesine yardımcı olur. Bu sayede ameliyattan sonra hasta memnuniyetinin de artması sağlanır.

Katkılarından dolayı Op. Dr. Güncel Öztürk'e teşekkürler