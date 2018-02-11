‘Caz Şubatı’ başlıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan ‘CRR Caz Şubatı’ Aziza Mustafa Zadeh’nin triosuyla sergileyeceği performansla 16 Şubat’ta başlayacak. Azerbaycan, Tunus, Lübnan, Filistin ve Makedonya’dan usta müzisyenlerin İstanbullu cazseverlerle buluşacağı ‘CRR Caz Şubatı’ kapsamında 19 Şubat’ta ülkemizde ilk kez konser verecek olan Tarek Yamani, 20 Şubat’ta söz yazarı, yorumcu, udi, bestekâr Marcel Khalife ve klarnet ustası İsmail Lumanovski, 21 Şubat’ta bestelerinde Akdeniz ezgilerini Arap edebiyatıyla buluşturan ud sanatçısı Rabih Abou-Khalil, 22 Şubat’ta udun kralları Trio Joubran sahne alacak. CRR Caz Şubatı, Anouar Brahem’in kuarteti ile 23 Şubat akşamı sergileyeceği performansla sona erecek.