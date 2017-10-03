Çaydanlık mucizesi

Ancak genç kadın, Fransa’ya dönerken mağazaya gidip çaydanlığı değiştirdi. Fransa’ya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çünkü altınları ve paralarını bulamıyordu. Değişim yaptığı çaydanlığın içine koyduğunu hatırladı ve 15 gün sonra Türkiye’ye döndü, annesiyle birlikte soluğu o mağazada aldı.



Durumu alnlattılar. Mağaza çalışanı Gizem Nur Toy, yaklaşık 2 haftadır vitrinde satılmayı bekleyen çaydanlığın içine baktı. Mini servet çaydanlığın içinde duruyordu. Anne-kız, çalışanlara teşekkür ederken çaydanlığın içerisinden poşette yaklaşık 2 kilo çeyrek altın, 20 bin Euro para ve 11 tane burma bilezik çıktı.



İÇİNE BAKMADIK

Mağaza çalışanı Toy, “Müşterimiz aldığı ürünü değiştirmek için geldi. Biz de değişimini yaptık çaydanlığı da vitrine koyduk. İçine de hiç bakmak aklımıza gelmedi. Yaklaşık 15 gün sonra dükkânımıza geri gelerek durumu anlattılar. Çaydanlığın satılıp satılmadığını sordular. Bizde satılmadığını söyledik. Birlikte çaydanlığın içine baktık, eşyaları içerisindeydi. Çok şaşırdık. Görünce onlar da sevindiler. Sonra eşyalarını müşterimize teslim ettik” dedi.



