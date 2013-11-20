Çay tiryakisiyiz ama

Çay deyince aklımıza öteden beri Karadeniz Bölgesi gelir. Bir de tiryakilerin onsuz edemediği “kaçak çay”ımız vardır. Çayları harmanlamaya ve yeni tatlar aramaya ise pek alışkın değilizdir. Herkesin Çaykur çayı bellidir ve genellikle farklı karışımlar denemeyi seçmeyiz. Son zamanlarda hayatımıza giren “earl grey” ise tutucu damaklar tarafından henüz denenmemiştir bile.

Oysa yurdumuz çay çeşitliliği konusunda çok şanslıdır. Karadeniz’in doğusundan batısına hemen her yöresi çeşit çeşit çayla doludur da kimsenin hangi çayın nereden toplandığıyla, nasıl işlendiğiyle ilgili pek bir fikri yoktur.

Dediğimiz gibi, çay tiryakisi olanlar bile bilmezler belki, içtikleri çay yurdun hangi yöresinden gelir, nerede işlenir. Ve dolayısıyla, henüz kendimiz bile bilmezken, dış ülkelere, yabancı misafirlerimize ya da gittiğimiz ülkelerdeki tanıdıklarımıza da tanıtamayız canım çayımızı.

Kısacası, yeme içme kültürümüzün diğer öğelerinde olduğu gibi çayda da bilinçli tüketiciler olmayı ve ürünlerimizle ilgili tanıtım yapmayı henüz becermiş değiliz. Umarım hızla gelişmekte olan yeme içme merkezli turizmden nasibimizi alır ve ürünlerimizi daha iyi tanıyarak tanıtırız ileriki günlerde.

Pastırmalı Beykoz yahnisi

Zeytinyağı orta boy bir tencerede kızdırıldıktan sonra pastırmalar kızgın yağda, tahta bir kaşıkla karıştırılarak 1 dakika kadar kavrulur.

Pastırmalar tencereden alınıp incecik kıyılmış soğanlar aynı tencereye aktarılır.

Üzerine incecik dilimlenmiş yeşil biberler de eklenip karıştırılarak orta ısılı ateşte 2 dakika kadar kavrulur.

Kabukları soyulmuş domatesler tavla zarı formunda doğranıp tencereye aktarılır.

Patatesler soyulup kuşbaşı et formunda dilimlenerek yemeğe katılır.

Tuz ve karabiber serpilip yaklaşık 2 su bardağı sıcak su da tencereye ilave edilir.

Tencerenin kapağı kapatılıp orta ısılı ateşte, kaynayıncaya kadar pişirilir.

Tencerenin kapağı açılıp suyu süzülmüş konserve mısırlar ve hafif kızartılmış pastırmalar eklenir.

Ocağın altı biraz daha kısılıp patatesler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilmeye devam edilir.

İstenirse kırmızı toz biber serpiştirilerek ve sıcak sıcak servis yapılır.

Malzeme listesi

15-20 dilim pastırma

6 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy

kuru soğan

1-2 adet taze yeşil biber

4 adet orta boy patates

1 su bardağı

konserve mısır

3 adet orta boy domates

1 çay kaşığı tuz, karabiber