Çay kralı ikinci kez iflas erteleme istedi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası iflas erteleme başvuruları yasaklanmıştı. Bu yöndeki yasak sürüyor. Ancak, yasak öncesi iflas ertelemesi alan firmaların bir yıl

daha iflas ertelemeyi uzatma hakkı bulunuyor.

BİR KEZ DAHA BAŞVURDU

1990 yılından bu yana çay sektöründe Hancı Çay markası ile faaliyet gösteren Karahancı Gıda bir süre önce iflas erteleme başvurusu yapmış ve bir yıl süre ile iflas erteleme hakkı almıştı. Bu hakla beraber, şirket alacaklıların haciz baskısına karşı koruma altına alınmıştı. Mahkeme, önce şirkete tedbir kararı verdi daha sonra bir yıl süre ile iflas erteleme verdi. Şirket bir kez daha mahkemeye başvurarak, mahkemeden bir yıl daha iflas erteleme hakkı vermesini istedi.

YARGITAY DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Mahkeme, darbe girişimi sonrası iflas erteleme başvurularının yasaklandığı gerekçesi ile şirketin talebini geri çevirdi. İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararına onayınca dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay, daha önce verilen kararları bozarak şirketin iflas erteleme talebinin değerlendirmesine hükmetti. Bu kararla birlikte, şirket avukatları İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, bir yıl daha iflas erteleme hakkı verilmesini istedi.

İFLAS EDERSE FİYATLAR BİR ANDA…

Üç fabrikada üretim yapan Hancı Çay’ın avukatı Satılmış Şahin, “Bu şirket uzun yıllardan beri sektörde faaliyet gösteriyor. Piyasaya uygun fiyata çay veren bir firma… Ürünleri de, indirimli satış yapan büyük bir perakende zincirinde satılıyor. Öyle ki firma mal yetiştiremiyor. Ki bu market zinciri Türkiye’de perakende piyasasının yüzde 16’sını elinde tutuyor. Hancı, uygun fiyata çay satışı yaptığı için piyasayı kontrol eden bir firma. İflas durumunda da olacaklar belli. Başta işçiler olmak üzere herkes zarar görecek” dedi.







YASAK KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

İflas erteleme mekanizmasına yönelik yasak kararının gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Av. Satılmış “Son 10 yılda 80 firma için iflas erteleme başvurusu yaptım. Bu firmalardan 57’si kurtuldu ve şimdi normal bir biçimde faaliyetini gösteriyor. 10 firmanın davası devam ediyor, 13’ü ise iflas etti. Eğer iflas erteleme mekanizması olmasaydı bu firmaların tamamı iflas edebilirdi.

Bu da, başta istihdam olmak üzere ekonominin tamamı için ciddi bir sorun. FETÖ ile ilişkili şirketlerin yararlanmaması için getirilen bu yasağın artık kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. FETÖ ile ilişkili şirketlere zaten kayyum ataması yapıldı. Öte yandan, bir şirket iflas erteleme için başvurduğu zaman mahkemeler direk savcılıklara yazı yazar anılan firmaya ilgili yürüyen bir FETÖ soruşturması olup olmadığını soruyor. Ne yazık ki başını bankaların çektiği güçlü bir lobi, halen Avrupa Birliği’nde de uygulanan iflas ertelemeyi yasaklattı; ancak iflasın hiç kimseye faydasının olmadığı açık” şeklinde konuştu.