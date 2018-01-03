Çay kaşığı ile kamyon çaldılar

Avcılar'da 120 bin liralık kablo yüklü kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşları 18'den küçük R.D., S.K. ve N.C. isimli 3 şüpheli yüksek gerilim hattında kullanılmak üzere kamyona yüklü olan yaklaşık 120 bin liralık kabloyu çalmak istediler. Sürücünün inmesini fırsat bilen şüpheliler, çay kaşığıyla çalıştırdıkları kamyonu alarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin sokak içerisinde malzemeleri branda ile örttüğünü gören polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.