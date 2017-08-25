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    Çavuşoğlu’ndan yanıt: ‘Siz Türkiye’nin valisi misiniz’

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 22:48Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 22:48

    DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın genel oturumundan sonra Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.     

    Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadelerinin sorulması üzerine, “Bazı AB ülkelerinin, diğer AB ülkeleri ve henüz Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin sahibi, patronu olmadıklarını anlaması gerekiyor. Seçim öncesi popülizmin kimseye faydası yoktur. Almanya’nın da Türkiye gibi bir ülkeyle ilişkilerini nasıl sürdüreceği konusunda daha dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Almanya’nın Türkiye için müttefik ve dost bir ülke olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:     

    “Hayır diyen yüzde 48’den de sorumluyuz diyor. Hangi hakla bunu söylüyorsunuz? Siz Türkiye’nin valisi misiniz? Türkiye sizin sömürgeniz mi ki, siz bu insanlardan sorumlusunuz? Almanya’dan haddini aşan açıklamalar görüyoruz. Şimdi Gabriel’in partisine oy vermeyenlerden biz sorumluyuz diyebilir miyiz Türkiye olarak. Almanya bizim dostumuzdur ve kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Seçimler gelir geçer ama ilişkiler ve dostluklar kalıcıdır. Ona göre dikkatli davranmalarını tavsiye ediyorum.”

    Etiketler: Witold Waszczykowski , Mevlüt Çavuşoğlu , gazetehaberleri
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