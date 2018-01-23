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    Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azez'de 3000 kişi kapasiteli 500 çadır kurulduğunu belirterek, "Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz" dedi.

    Suriye'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine devam edildiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, 21 kampta 235 bin kişiye barınma imkanı sağlandığını ifade etti.


    Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce İdlib'te 700 çadırlık iki kamp kurduk. Şimdi Azez'de 3 bin kişi kapasiteli 500 çadır kuruyoruz. Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz. Bize ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağız" dedi.

    Etiketler: çavuşoğlu , çadır kampı
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