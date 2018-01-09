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    Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejim güçlerinin, Nusra ile mücadele bahanesiyle ılımlı muhalifleri de vurduğunu, bunun siyasi çözüm sürecini baltalayacak bir yaklaşım olduğunu belirtti.

    Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin soruları üzerine, "Rejim güçleri, Nusra ile mücadele bahanesiyle ılımlı muhalifleri de vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimlerin bunu yapmaması lazım." diye konuştu.

    Suriye ordusu ve müttefik güçler Pazar günü ülkedeki muhaliflerin kontrolündeki son vilayet olan İdlib'de yürüttüğü taarruzu devam ettirerek muhaliflerin elindeki askeri bir havalimanına doğru yaklaştı.

    Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ve TSK İdlib'de gözlem noktaları oluşturmuştu.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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