Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması

Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin soruları üzerine, "Rejim güçleri, Nusra ile mücadele bahanesiyle ılımlı muhalifleri de vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimlerin bunu yapmaması lazım." diye konuştu.

Suriye ordusu ve müttefik güçler Pazar günü ülkedeki muhaliflerin kontrolündeki son vilayet olan İdlib'de yürüttüğü taarruzu devam ettirerek muhaliflerin elindeki askeri bir havalimanına doğru yaklaştı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ve TSK İdlib'de gözlem noktaları oluşturmuştu.