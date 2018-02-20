Çavuşoğlu'ndan kritik Esad açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'de YPG-Esad anlaştı iddiasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Esad rejiminin Afrin'e girdiği yönünde bilgi gelmedi. Esad, Afrin ile ilgili ikilem içinde " ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Esad rejimi YPG'ye destek için gelirse, bizi durdurumazlar" ifadelerini de tekrarladı.

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor. Güven bunalımının sebebi ABD'dir. Bize verilen sözler tutulmadı" dedi.

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